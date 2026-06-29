2.पासपोर्ट
अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की सोच रहे हैं, तो 1 जुलाई से आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत फीस में बढ़ोतरी कर दी है. अब 36 पेज वाला नॉर्मल पासपोर्ट बनवाने के लिए 2500 रुपये खर्च करने होंगे. पहले इसके लिए 1500 रुपये लगते थे. अगर आप तत्काल पासपोर्ट (36 पेज) अप्लाई करना चाहते हैं, तो 5000 रुपये देने होंगे. पहले इसके लिए 3500 रुपये लगते थे. वहीं, 60 पेज का नॉर्मल पासपोर्ट बनवाना है, तो 3500 रुपये की फीस लगेगी. 60 पेज का तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए 6000 रुपये लगेंगे.