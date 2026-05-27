हो जाएं सावधान

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य, राहु और शनि एक साथ आते हैं तब खप्पर योग का निर्माण होता है जिसे सबसे अशुभ योगों में से एक माना गया है. बता दें कि इस बार 1 मई 2026 को खप्पर योग का निर्माण हुआ था जो ​कि 29 जून तक रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जून के अंत में खप्पर योग अपने पीक पर रहेगा जिसका अशुभ प्रभाव 4 राशियों पर पड़ेगा. इन राशियों को आर्थिक संकट से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं किन राशियों को जून के महीने में सावधानी बरतने की जरूरत है.