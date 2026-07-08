खाटू श्याम के करीब रेलवे स्टेशन

Khatu Shyamji railway station: खाटू श्याम जी के दर पर शीश नवाने जाने वाले देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेलवे एक बेहद शानदार सौगात लेकर आया है. राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर जाने वाले भक्तों को अब लंबी दूरी की बसों या महंगे साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंदिर के समीप प्रस्तावित खाटूश्यामजी-सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है. यह नया स्टेशन न केवल भक्तों के सफर को सुगम और आरामदायक बनाएगा, बल्कि राजस्थान के धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊर्जा देगा.