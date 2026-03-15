भोजपुरी स्टार खेसारीलाल

Khesari Lal B'day: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित सितारों में से एक Khesari Lal Yadav आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. उन्होंने अपने करियर में जितनी सफलता पाई, उतना ही विवादों में भी उनका नाम सामने आया. खेसारी लाल अक्सर अपनी फिल्मों से कहीं अधिक अपने निजी रिश्तों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. काजल राघवानी के बाद अब अभिनेत्री आकांक्षा पुरी के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों ने सोशल मीडिया पर नई चर्चा छेड़ दी है. दोनों की हालिया तस्वीरों ने प्रशंसकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उनके बीच पेशेवर रिश्तों से इतर भी कुछ है.