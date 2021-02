1 / 13

khesari lal yadav shares romantic photo of kajal raghwani during controversy agar mohabbat hoti to see sizzling picsभोजपुरी फिल्मों के स्टार खेसाली लाल यादव ने काजल राघवानी के बीच चल रहे विवाद को कम करने के लिए एक्ट्रेस की एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की है. इस फोटो को शेयर कर खेसारी ने लिखा मोहब्बत होती तो भुला जाता लेकिन तुम तो इबादत हो.. एक्टर के इस कैप्शन को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और ये तस्वीर जमकर वायरल हो रही है. बता दें, दोनों ही भोजपुरी कलाकार एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं. एक इंटरव्यू में काजल ने साफ़ कह दिया कि उनके स्टारडम में खेसारीलाल यादव का नहीं, बल्कि पवन सिंह का योगदान ज्यादा है. काजल ने ये भी कहा कि चूंकि मैं गुजराती हूं इसलिए मुझे निशाने पर लिया जा रहा है. वहीं खेसारी ने भी एक इंटरव्यू में कहा जिसे देखो खेसारी के पीछे पड़ा है. लगता है किसी के पास कोई काम नहीं है. अपने काम पर ध्यान दें. जितना काम. जितनी मेहनत मैंने की है उतनी करके दिखाएं. मेरे साथ अभी वैसा ही सलूक किया जा रहा है जैसा सुशांत के साथ किया जाता था. मेरे से आत्महत्या कराना चाहते तो मैं इतना कमजोर नहीं. मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा. काजल ने खेसारीलाल के साथ विवादों के बीच अपनी आने वाली फिल्म ‘लिट्टी चोखा’ को लेकर कहा कि मैं काम के लिए समर्पित हूं. मैं खेसारी लाल को दुश्मन नहीं मानती हूं. मैं एक्टर हूं और मुझे काम करने में मजा आता है. प्रोड्यूसर और डायरेक्टर प्रमोशन की बात कहेंगे तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. देखिए Khesari Lal Yadav और Kajal Raghwani की रोमांटिक तस्वीरें.