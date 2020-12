1 / 10

एक्ट्रेस Kiara Advani की फिल्म Indoo Ki Jawani कल यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. लॉकडाउन में बंद हुए सिनेमाघरों को अब दोबारा खोला जा रहा है. ऐसे में Kiara Advani की फिल्म Indoo Ki Jawani पिछले कई महीनों में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनने जा रही है. अपनी फिल्म को प्रोमोट करने के लिए Kiara Advani ने सबसे पहले खुद सिनेमाघर में इस फिल्म को देखा है. उन्होंने अपने परिवार संग फिल्म देखा. इस खूबसूरत लम्हें की तस्वीर भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. सिनेमा घर से फैमिली पिक्चर शेयर करते हुए कियरा ने लिखा है Finally. Back at the cinemas . missed the Big screen so much. Watched Indoo Ki Jawani with my family last night and the experience was surreal. Super service and sanitisation. Can’t wait to meet you at the movies with your friends and family. See you there from tomorrow, it’s a date. उन्होंने इस तस्वीर और कैप्शल के साथ अपने फैन्स यह बताने की कोशिश की है कि सिनेमाघर पूरी तरह से सुरक्षित है और आप निश्चिंत होकर फिल्म देखने जा सकते हैं. फिल्म Indoo Ki Jawani आजकल के समय की एक कॉमेडी फिल्म हैं जिसमें उनके साथ Aditya Seal हैं. इस फिल्म में कियरा ने गाजियाबाद की एक लड़की का किरदार निभाया है जो एक डेटिंग ऐप के कारण परेशान हैं. इस फिल्म को पांच जून को रिलीज किया जाना था लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया था. आप भी देखिए अपनी पंसदीदा एक्ट्रेस की ये खूबसरूत तस्वीरें. सभी फोटो इंस्टाग्राम से.