कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो

कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो फिलहाल डिवोर्सी हैं. उन्होंने सोफी से शादी की थी. जिससे उनके 3 बच्चे भी हैं. सोफी, जस्टिन ट्रुडो के छोटे भाई माइकल ट्रुडो की गर्लफ्रेंड हुआ करती थीं.साल 1998 में लैंडस्लाइट की चपेट में आने से माइकल ट्रूंडो की मौत हो गई थी. इसके बाद ट्रूडो और सोफी की मुलाकातें होने लगी. दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनल और फीजिकल जुड़ाव महसूस करने लगे. एक दिन जस्टिन ने सोफी का नंबर पता किया और डिनर पर बुलाकर शादी के लिए प्रपोज किया. दोनों ने एक दूसरे को काफी दिनों तक डेट किया और 2004 में इंगेजमेंट की. 2005 में शादी हुई थी. साल 2015 में जस्टिन ट्रूड कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे. शादी के 18 साल बाद अगस्त 2023 में ट्रूडो और सोफी का तलाक हो गया. अभी ट्रूडो अमेरिकी सिंगर केटी पेरी को डेट कर रहे हैं.