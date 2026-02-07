7 वर्ल्ड लीडर्स के वैलेंटाइन से मिलिए
प्यार का महीना शुरू हो चुका है. 7 फरवरी को Rose Day से शुरू हुआ सफर 14 फरवरी को Valentine's Day पर जाकर खत्म होगा. कहते हैं प्यार और शादी की कोई उम्र नहीं होती है. जब दिल मिल जाए और जिंदगी साथ गुजारने का मन करें, तो फिर ले लो सात फेरे. दुनिया के कई बड़े नेता हैं, जिनका दिल 50 के पार जाकर धड़का. इनमें से किसी को अपनी टीचर से प्यार हुआ, तो किसी को अपने भाई की गर्लफ्रेंड से. आलोचनाओं की परवाह किए बैगर इन्होंने ना सिर्फ अपने साथी का हाथ थामा, बल्कि जीवन की नई पारी भी शुरू की. इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे ही 7 नेताओं की लव स्टोरी के बारे में बता रहे हैं.... (सभी फोटो-AP)