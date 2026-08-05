जीवित बच्चे पैदा करती है रानी-

ज्यादातर इसे साफ और चट्टानी नदियों, नालों के किनारे देखा जाता है, दिन के समय में ये एक्टिव रहता है, इतना ही नहीं ये पानी में तैरने में माहिर होता है. खतरे के समय यह पानी में छिप जाता है या पत्थरों के नीचे घुस जाता है. मादा क्वीन स्नेक जीवित बच्चे पैदा करती है, एक बार में 5 से 15 बच्चे हो सकते हैं. बच्चे पैदा होते ही खुद की देखभाल करने लगते हैं. इनकी उम्र जंगल में करीब 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है. किंग कोबरा जहां जंगल का राजा है, वहीं क्वीन स्नेक नदियों और नालों की रानी है. (photo credit-pexels)