एक्सरसाइज करने से घुटनों के दर्द में मिलेगा आराम (AI PHOTO)

अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट इन एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं, तो धीरे-धीरे घुटनों के आसपास की मसल्स मजबूत होने लगेंगी. घुटनों में दर्द होने की समस्या को अक्सर उम्र से जोड़ा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में ही घुटनों में दर्द होने की समस्या आए. कई बार सही लाइफस्टाइल न होने की वजह से भी घुटनों में दर्द होता है. लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना, ज्यादा वजन, फिजिकल एक्टिवटी की कमी या ज्यादा मेहनत करने की वजह से भी घुटनों पर दबाव पड़ सकता है. बदलते मौसम, काम, तनाव या ठंड की वजह से भी कई बार घुटनों में दर्द और जकड़न महसूस होने लगती है. इसकी वजह से चलना-फिरना, उठना-बैठना और रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल सा हो जाता है. एक्सरसाइज करने से घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी और आसपास की मसल्स को मजबूत रखने में मदद मिलती है.