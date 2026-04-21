कैसे करें इस्तेमाल?

इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बस पौधे की जड़ से 10-15 cm दूर मिट्टी हल्की-हल्की खोद लें और 1-2 चम्मच बोन मील को सीधे खोदी गई मिट्टी में मिला दें, फिर अच्छे से मिट्टी से ढक दें. बोन मील को 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल लें, इस घोल को जड़ों के आस-पास डालें और हल्का पानी डालकर मिट्टी नम कर दें