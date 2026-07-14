4. नमक या चावल का इस्तेमाल-

दाल को बचाने के लिए डिब्बे के नीचे थोड़ा मोटा नमक या मुट्ठी भर कच्चा चावल रखें, ये नमी सोखते हैं, ध्यान रखें कि इसे 15-20 दिन बाद बदल दें. हर 10-15 दिन में डिब्बे खोलकर दाल देखें. पूरे महीने की बजाय 7-10 दिन की जरूरत जितनी दाल खरीदें, अगर थोड़ी फफूंद दिखे तो ऊपरी परत हटा दें और बाकी दाल को दोबारा अच्छी तरह सुखाकर इस्तेमाल करें. दालों को रसोई के सूखे, हवादार और ऊंचे स्थान पर रखें. फ्रिज में रख सकते हैं खासकर मसूर और उड़द दाल, लेकिन एयरटाइट पैकेट में. नमी वाले बर्तनों या सिंक के पास कभी न रखें.(photo credit-pexels)