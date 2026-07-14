फफूंद वाली दाल सेहत के लिए हानिकारक-
बारिश का मौसम लगभग हर किसी को अच्छा लगता है. छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी को ये मौसम भाता है. हालांकि मॉनसून में कई तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे किचन में रखीं चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, खासकर दाल. मानसून का मौसम भले ही हर किसी के लिए राहत भरा होता हो, लेकिन से मौसम रसोई में यह दाल-चावल के लिए मुसीबत बन जाता है, नमी और उमस के कारण दालों में जल्दी फफूंद लगने लगती है, जिससे न सिर्फ उनका स्वाद खराब हो जाता है बल्कि स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंच सकता है.