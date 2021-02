1 / 10

Know how to withdraw pension amount नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी से कटने वाली पीएफ की राशि दो मदों में जाती है. पहला इंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड EPF और दूसरा पेंशन फंड EPS में जाता है. इसमें कुल रकम का 12 फीसदी कर्मचारी की ओर से जमा हो जाता है. जबकि, कंपनी द्वारा ईपीएफ में 3.67 फीसदी राशि जमा की जाती है. शेष 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना EPS में जमा किया जाता है. लेकिन, ईपीएस में हर महीने 1,250 रुपये से ज्यादा की राशि नहीं जमा की जा सकती है.