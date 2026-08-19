कश्यप 53 साल के हैं, जबकि शेट्टी 30

कश्यप 53 साल के हैं, जबकि शेट्टी ने बताया कि वह 30s में हैं. दोनों के बीच उम्र का लगभग 20 साल का अंतर है, जिसे लेकर अक्सर चर्चा होती रही है. जेनिस सिक्वेरा के साथ एक इंटरव्यू में, कश्यप ने माना कि एक समय ऐसा था जब उन्हें अपनी उम्र के अंतर को लेकर काफी बेचैनी महसूस होने लगी थी. कश्यप ने बताया कि इन्हीं भावनाओं की वजह से उन्होंने एक समय इस रिश्ते से दूर होने की कोशिश भी की थी, लेकिन रिश्ता चलता रहा, इस बात को मानने से उम्र के उस अंतर के बारे में एक ज़्यादा निजी नज़रिया मिलता है, जिस पर अक्सर बाहर से चर्चा होती रही है