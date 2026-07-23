दोनों को मिलाकर लगाने से मिलते हैं डबल फायदे-

एलोवेरा जेल की बात करें तो ये त्वचा को ठंडक, मॉइस्चराइज और हील करता है, इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो दाग-धब्बे कम करते हैं और स्किन बैरियर को मजबूत बनाते हैं, वहीं राइस फ्लोर की बात करें तो कोरियाई महिलाओं का ये सदियों पुराना सीक्रेट है. यह माइल्ड एक्सफोलिएट करता है, एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल करता है, ब्राइटनेस बढ़ाता है और त्वचा को स्मूद बनाता है. दोनों मिलकर एक लाइटवेट, जेल जैसा टेक्स्चर देते हैं जो त्वचा पर तुरंत अब्जॉर्ब हो जाता है और पूरे दिन हाइड्रेशन लॉक रखता है.