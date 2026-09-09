छठी में दिखता है पूरा ब्रज का लोकजीवन

छठी में दिखता है पूरा ब्रज का लोकजीवनकान्हा की छठी में धर्म के साथ ब्रज का लोकजीवन भी पूरी रंगत में दिखाई देता है. मंदिरों की सजावट, फूलों की खुशबू, ढोलक की थाप, बधाई गीत और बाल गोपाल की झांकी मिलकर माहौल को उत्सव में बदल देते हैं. गोकुल-वृंदावन की इन परंपराओं में कृष्ण के बाल स्वरूप के प्रति प्रेम झलकता है. यही वजह है कि कान्हा की छठी आज भी ब्रज की सांस्कृतिक विरासत का खास हिस्सा बनी हुई है.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.