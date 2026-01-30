3. लोकप्रिय किंवदंती: सलीम सिंह की क्रूरता

सबसे प्रसिद्ध कहानी जैसलमेर राज्य के दीवान सलीम सिंह (या जालिम सिंह) से जुड़ी है. वह क्रूर और लालची माना जाता था. उसने गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर नजर डाल ली और जबरन शादी का ऐलान कर दिया. उसने एक दिन का समय दिया- या तो लड़की सौंप दो, या भारी कर और सजा भुगतो. सम्मान और इज्जत बचाने के लिए पालीवालों ने इनकार किया और रातों-रात गांव छोड़ दिया.