Zee tv पर प्रसारित सीरियल कुमकुम भाग्य की एक्ट्रेस शिखा सिंह इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को खूब इंज्वाय कर रही हैं. वह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रेग्नेंसी की खूब तस्वीरें शेयर भी करती हैं. एक दिन पहले ही उन्होंने एक तस्वीर डाली है. उसमें वह रेड शॉर्ट्स और ब्लैक स्पोर्स ब्रा में बेबी बंप के साथ दिख रही हैं. इस तस्वीरे में उनके साथ उनके पति करण शाह और उनका कुत्ता गोकुल शाह सिंह भी है. शिखा सिंह की ये तस्वीरें काफी इंस्पायरिंग हैं. इससे पता चलता है कि शिखा सिंह और उनके पति आने वाले बच्चे को लेकर कितना उत्सुक हैं. इस तस्वीर में पति पत्नी रोमांटिक भी होते हुए देखे जा सकते हैं. शिखा ने इस तस्वीर का कैप्शन भी बेहद खूबसूरत लिखा है. उन्होंने लिखा है Kisses galore. Why should only mom dad have all the fun, I’m gonna be a big brother too. इसमें उन्होंने तमाम इमोजी भी लगाए हैं. शिखा सिंह और करण शाह ने चार साल पहले शादी की थी. पिछले दिनों शिखा सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको इस बात की चिंता सता रही है कि वह कोरोना के कारण लॉकडाउन के बीच वह अपने बच्चे को जन्म देंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक शिखा सिंह अब कुछ ही सप्ताह में मां बन जाएंगी. आप भी देखिए शिखा की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सभी तस्वीरें इंस्टाग्राम से ली गई हैं.