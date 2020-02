1 / 15

Kumkum Bhagya Actress Shikha Singh लोकप्रिय टीवी एक्ट्रेस Shikha Singh इन दिनों मालदीव में छुट्टियां बिता रही हैं. वहीं से वह लगातार अपने फैन्स के साथ छुट्टियों की तस्वीरें शेयर कर रही हैं. इस टूर पर उनके साथ पति करण शाह भी मौजूद हैं. वे दोनों मालदीव के बिचों पर खूब मस्ती कर रहे हैं. उन्होंने इस ट्रिप का एक अंतिम फोटो शेयर कर उसका कैप्शन लिखा है And it’s a wrap for this beautiful vacay till we meet again. इसके साथ उन्होंने lifesajourney, maldives, milliondollarquestion, wheretonext, verysoon, comingsoon हैशटैग लगाया है. एक अन्य तस्वीर में शिखा सिंह शाह समंदर किनारे किताब पढ़ती दिख रही हैं. शिखा सिंह जी टीवी पर प्रसारित सीरियल कुमकुम भाग्य Kumkum Bhagya में आलिया की भूमिका निभा रही हैं. इसके अलावे उन्होंने अन्य टीवी सीरियल्स जैसे Left Right Left, Meri Doli Tere Angana, Ghar Ki Lakshmi Betiyann, Uttaran, Na Aana Is Des Laado, Phulwa, Sasural Simar Ka, Mahabharat, Pyaar Ko Ho Jane Do में भी काम किया हैं. Na Aana Is Des Laado में अंबा और Mahabharat में शिखंडी की भूमिका ने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई. शिखा ने Left Right Left सीरियल से इंडस्ट्री में कदम रखा था. उस सीरियल में उन्होंने आकृति भट का किरदार निभाया था. वह 20072008 से टीवी इंडस्ट्री का एक जानापहचाना चेहरा हैं. उन्होंने 18 से अधिक सीरियल्स या टीवी शोज में दिख चुकी हैं. आप भी देखिए अपने इस पसंदीदा टीवी स्टार की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सभी तस्वीरें इंस्टाग्राम