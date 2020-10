1 / 12

MS Dhoni completed 100 catches as a wicketkeeper in the IPL कप्तान महेंद्र सिंह धोनी Mahender Singh Dhoni की अगुआई वाली चेन्नई सुपरकिंग्स ने रविवार को खेले गए आईपीएल 2020 Indian Premier League 2020 के 18वें मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब Kings XI Punjab को 10 विकेट से रौंद दिया. लगातार तीन हार के बाद धोनी की टीम आईपीएल के मौजूदा सीजन में दूसरी जीत दर्ज करने में सफल रही. इस मुकाबले में चेन्नई के कप्तान धोनी ने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किए. धोनी ने बतौर विकेटकीपर आईपीएल में 100 कैच पूरे कर लिए. उन्होंने ये उपलब्धि पंजाब के कप्तान केएल राहुल KL Rahul को कैच कर हासिल की. आईपीएल में बतौर विकेटकीपर 100 या इससे अधिक कैच लपकने के मामले में धोनी दिनेश कार्तिक के बाद दूसरे नंबर पर हैं. कार्तिक ने आईपीएल में अब तक 111 कैच लपके हैं. इसके अलावा धोनी ने चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए भी 100 कैच पूरे किए. सुरेश रैना के बाद वह चेन्नई के लिए कैच का सैकड़ा पूरा करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. रैना ने चेन्नई के लिए 111 कैच लपके हैं. दूसरी ओर धोनी ने एक बार फिर रैना को पीछे छोड़ दिया है. धोनी चेन्नई की ओर से 165 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड रैना के नाम था जिन्होंने चेन्नई की ओर से 164 मैच खेले हैं.