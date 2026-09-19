शोधकर्ताओं ने जहाज के बारे में क्या-क्या बताया

एस्टोनियन मैरीटाइम म्यूज़ियम, टार्टू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जहाज की लकड़ी का अध्ययन किया और पता लगाया कि ये कैसे बना था. शोधकर्ताओं के मुताबिक, लिथुआनिया के तट पर, जहाज बनाने वालों ने निचले हिस्से (हल) के लिए 1370-1372 की दो लगातार सर्दियों में ओक के पेड़ काटे थे. जहाज़ में मिली लकड़ी का वही ओरिजिन (स्रोत) है जो टालिन की मध्ययुगीन शहर की दीवार में अभी भी इस्तेमाल हो रहे दरवाज़े के तख्तों का है, जिसे 'ब्रेमेन टॉवर' कहा जाता है. लकड़ी के रेशों में केवल मामूली मोड़ और गांठें मिलीं, जो इस्तेमाल की गई ओक की लकड़ी की अच्छी क्वालिटी का सबूत हैं.