ये शहर भी लिस्ट में
इस लिस्ट में 11वें स्थान पर इस्तांबुल (तुर्किये) है, जबकि 12वें स्थान पर बेंगलुरु और 13वें पर कोलकाता शामिल हैं. इसके बाद लागोस (नाइजीरिया), लाहौर (पाकिस्तान), मॉस्को (रूस), चेन्नई (भारत), जकार्ता (इंडोनेशिया), तियानजिन (चीन) और 20वें स्थान पर जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) आते हैं. इस सूची में भारत के चार बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई शामिल हैं. इससे पता चलता है कि भारत में तेजी से शहरी विकास हो रहा है और बड़े शहर लगातार नए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं.