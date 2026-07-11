भविष्य की चुनौती

यह रिपोर्ट केवल सबसे बड़े शहरों की सूची नहीं है, बल्कि यह बताती है कि भविष्य की दुनिया तेजी से शहरी होती जा रही है. बढ़ती आबादी के साथ शहरों को ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जो सभी लोगों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करें. सस्ते और सुरक्षित घर, अच्छी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, साफ वातावरण, पर्याप्त हरित क्षेत्र और रोजगार के अवसर आने वाले समय की सबसे बड़ी जरूरत होंगे. खासकर युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शहरों को अधिक समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ बनाना जरूरी है. यही कारण है कि जनसंख्या के आंकड़े केवल संख्या नहीं, बल्कि भविष्य की योजना बनाने का महत्वपूर्ण आधार भी हैं. (Photos/Meta AI)