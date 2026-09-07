LIC का युवा टर्म प्लान

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) देश की सबसे भरोसेमंद इंश्योरेंस कंपनी है. LIC समय-समय पर अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव करती है. नई पॉलिसी भी लॉन्च की जाती है. LIC का एक ऐसा प्लान है, जो खास युवाओं को ध्यान में रखकर लाया गया है. अगर आप कम प्रीमियम में अपने परिवार को बड़ा लाइफ इंश्योरेंस कवर देना चाहते हैं, तो Yuva Term Plan आपके काम का हो सकता है. इस प्लान में 50 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का लाइफ कवर लिया जा सकता है. खास बात यह है कि कुछ पात्रताओं और चुने गए प्लान के आधार पर 50 लाख रुपये के कवर के लिए प्रीमियम करीब 24 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बैठ सकता है.