क्या है जीवन?

आमतौर पर, जीवन को ऐसा पदार्थ माना जाता है जो अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है, ऊर्जा लेता है, बढ़ता है और खुद को प्रजनन करता है. हालांकि जीवन की यह परिभाषा भी अधूरी है. वायरस इनमें से ज़्यादातर काम कर सकते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से उन्हें 'जीवित' नहीं माना जाता है. जीवन का एक पहलू जो सार्वभौमिक है और जो वायरस में नहीं होता – वह है मेटाबॉलिज्म (चयापचय), यानी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह जिनका उपयोग जीव उन अणुओं को बनाने के लिए करते हैं जो उनके रोजमर्रा के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं. वहीं एंजाइम वे मुख्य प्रोटीन हैं जो जीवों में इन प्रतिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक (कैटलिस्ट) के रूप में कार्य करते हैं.