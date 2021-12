1 / 9

Liquor News

Liquor worth 150 Cr Sold In This State On Christmas केरल में क्रिसमस के दौरान महज दो दिनों में लोग 150 करोड़ रुपये की शराब गटक गए. केरल स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में क्रिसमस के दौरान 24 और 25 दिसंबर को 150.38 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई. बीईवीसीओ या बेवको राज्य में भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करता है.