liquor shops open in delhi दिल्ली में शराब की दुकानें कब खुलेंगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों के बढ़ने के बाद लगाए लॉकडाउन Lockdown in Delhi का अच्छा असर दिखा और राज्य में अब एक हजार के करीब मामले आ रहे हैं. ऐसे में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार लॉकडाउन में ढील liquor shops open दे सकती है. अभी दिल्ली में 31 मई तक लॉकडाउन लागू है लेकिन उसके बाद 1 जून से लॉकडाउन के नियमों में ढील मिलने की उम्मीद है. खबरों की मानें तो दिल्ली सरकार एक जून से सभी शराब की दुकानें खोलने liquor shops open in delhi 1 June की अनुमति दे सकती है.