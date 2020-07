1 / 5

5 Bollywood Films which was not release in Pakistan हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हमेशा से जंग रही है. दोनों मुल्कों के बीच का रिश्ता दोस्ताना तो बिलकुल भी नहीं हैं. पाकिस्तान अक्सर अपने कायरता सुबूत भी देता आया है. पाकिस्तान अपने देश में भारत की चीजों पर प्रतिबंध लगा देता है. उनमें से एक भारतीय फिल्में भी हैं. समय समय पर कई बॉलीवुड फिल्मों को बैन किया गया है. यहां देखिए वो 5 सुपरहिट फिल्मों के नाम जिसे पाकिस्तान में नहीं किया गया रिलीज. एक था टाइगर सलमान खान की फिल्मएक था टाइगर को पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया गया था. इसके पीछे की वजह यह बताई गई थी कि फिल्म में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बारे दिखाया गया था.