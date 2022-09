1 / 6

इन ब्रिटिश कंपनियों के मालिक हैं भारतीय

List of British Companies own by Indians एक समय पर पूरे विश्व के अधिकांश देशों पर ब्रिटेन की रानी का राज था. भारत भी उन देशों में से हैं जिसपर ब्रिटेन ने लंबे समय तक शासन किया और भारत को लूटा खसोटा और भारतीय अर्थव्यवस्था को गर्त तक पहुंचाने का काम किया. भारत को आजादी मिले आज 75 साल से अधिक का समय हो चुका है. लेकिन ब्रिटिश काल में ब्रिटेन की शान कही जाने वाली कई कंपनियां जिनका दबदबा दुनियाभर में था वे आज भारतीयों के हाथ में आ चुकी है. ब्रिटेन की कई बड़ी कंपनियां थी जिनका पूरे बाजार में दबदबा था लेकिन धीरे धीरे भारतीय बिजनेसमैन ने कंपनियों और कारोबार का विस्तार किया और कई चर्चित ब्रांड्स को खरीद लिया. ब्रिटेन का गौरव मानी जाने वाली इन कंपनियों का मालिक आज भारतीय बने बैठे हैं.