क्या लिव-इन रिलेशनशिप में गुजारा भत्ता का अधिकार है?

हां, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा सरमा (Indra Sarma vs V.K.V. Sarma, 2013) सहित कई मामले में स्पष्ट किया है कि अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहते हैं, तो उनके रिश्ते को शादी जैसा (Relationship in the nature of marriage) माना जाएगा. पत्नी के जैसे लंबे समय तक साथ रहने के चलते अदालत ने लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के गुजारा भत्ता के अधिकार को उचित पाया है.