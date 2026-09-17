1. अंडे के छिलके का जादुई तरीका-

आप कुछ घरेलू नुस्खों से इनसे राहत पा सकते हैं. इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है अंडों के छिलकों का तरीका. दरअसल में बताते हैं कि अंडे के छिलके छिपकलियों को पसंद नहीं आते हैं. इन्हें आसपास देखकर उन्हें एहसास होता है कि जैसे कोई बड़ा शिकारी आसपास है, इसलिए वो भाग जाती हैं. इसके अंडे के छिलके धोकर सुखा लें, छोटे-छोटे टुकड़े करके खिड़की, दरवाजे, कोनों, अलमारी के पीछे और किचन में रख दें और हर 3-4 दिन में बदलते रहें. बताते हैं ये तरीका जादू की तरह काम करता है. इससे छिपकलियां भाग जाती हैं.