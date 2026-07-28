कितने चलती है लोकसभा की कार्यवाही

लोकसभा की कार्यवाही को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि सदन एक दिन में कितने घंटे चलता है और सांसदों को लंच के लिए कितना समय मिलता है. लोकसभा के नियमों के मुताबिक अगर अध्यक्ष यानी स्पीकर कोई अलग निर्देश ना दें, तो सदन की बैठक सामान्य तौर पर सुबह 11 बजे शुरू होती है और शाम 6 बजे तक चलती है. इस दौरान दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक एक घंटे का लंच ब्रेक होता है. इसका मतलब है कि सामान्य स्थिति में लोकसभा की बैठक कुल 7 घंटे चलती है, जिसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक शामिल होता है.