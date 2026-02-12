इक्विटी म्यूचुअल फंड्स

जब बाद स्मार्ट इंवेस्टमेंट की हो, तो म्यूचुअल फंड्स से बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता. इसमें आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलता है. रिटर्न कितना बेहतर होगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड चुनते हैं. वैसे तो म्यूचुअल फंड 4 तरह के होते हैं-इक्विटी, डेट, इंडेक्स और हाइब्रिड. इनमें इक्विटी म्यूचुअल फंड ज्यादा चर्चा में रहता है से एक्टिवली मैनेज्ड फंड भी कहा जाता है, जहां फंड मैनेजर रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर स्टॉक चुनते हैं.इस कैटेगरी में सेक्टर फंड, थीमैटिक फंड और डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स आते हैं.अगर आप रिटर्न की उम्मीद करते हैं, तो आपको इक्विटी फंड चुनना चाहिए. इसमें प्रोफेशनल तरीके से मैनेजमेंट होता है. हालांकि, इस फंड में निवेश की रकम ज्यादा होती है. ऐसे में एग्जिट लोड भी रहता है.