अश्वत्थामा के बारे में

Ashwatthama 3000 Years Story: महाभारत की कथा के अनुसार अश्वत्थामा का नाम महान नहीं बल्कि शापित योद्धाओं की सूची में शामिल किया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा पाप किया था जिसकी कोई माफी नहीं थी. अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों पर नारायणस्त्र से वार किया. लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बचा लिया. अश्वत्थामा ने पांडवों के पांचों बालक जो गहरी नींद में सो रहे थे, का वध कर दिया. अश्वत्थामा यही नहीं रुके उन्होंने उत्तरा को भी मारने का प्रयास किया ताकि अर्जुन का वंश समाप्त हो जाए.