भूख न लगने के पीछे हो सकती हैं ये समस्या-

भूख न लगना एक आम समस्या है, जो अक्सर बीमारी से उबरते समय कमजोरी, तनाव या पाचन ठीक न होने की वजह से होती है. ऐसे में शरीर को दवा के साथ-साथ सही देखभाल और घरेलू उपायों की भी जरूरत होती है. सबसे आसान और पहला उपाय है गुनगुना पानी पीना. दिन में दो-तीन बार गुनगुना पानी पीने से पाचन तंत्र सक्रिय होता है और पेट हल्का महसूस करता है. ठंडा पानी या बहुत ज्यादा पानी एक साथ पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे भूख और दब सकती है. गुनगुना पानी शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है