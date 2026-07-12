बनेगी 7 मंजिला स्मार्ट बिल्डिंग

चारबाग रेलवे स्टेशन के पीछे एक नई 7 मंजिला आधुनिक बिल्डिंग बनाई जा रही है. यह बिल्डिंग पूरी तरह स्मार्ट सुविधाओं से लैस होगी. खास बात यह है कि स्टेशन की पुरानी और ऐतिहासिक इमारत से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. रेलवे ने साफ किया है कि नई बिल्डिंग पीछे बनाई जा रही है ताकि स्टेशन की पुरानी पहचान भी बनी रहे और यात्रियों को नई सुविधाएं भी मिलें. इससे चारबाग स्टेशन का ऐतिहासिक रूप भी सुरक्षित रहेगा और आधुनिक सुविधाएं भी बढ़ेंगी. (Image: Indian Railway)