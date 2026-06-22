कहां लगी आग?

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस बिल्डिंग में आग लगी, वह अलीगंज इलाके में है. इमारत का नक्शा रामेश्वरम ग्रुप के मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, सुरेंद्र प्रताप और धीरेन्द्र प्रताप शुक्ला के नाम से पास था. ये रेजिडेंशियल नक्शा था. 2014 में इसे कमर्शियल बना दिया गया था. तत्कालीन अफसरों और इंजीनियरों पर कार्रवाई करने के लिए लिस्ट तैयार कर ली गई है. 16 आरोपी हैं. बिल्डिंग के बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लीनिक है. दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी (कोचिंग) और हेड हॉपर स्टूडियो है, जिसमें 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता है. आग यहीं लगी.