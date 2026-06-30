नए Aadhaar App की सबसे बड़ी खूबी

अक्सर होटल बुकिंग या वेरिफिकेशन के समय हमें मजबूरी में पूरा आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी देनी पड़ती थी, जिससे प्राइवेसी लीक का खतरा बना रहता था. नए Aadhaar App में सेलेक्टिव डेटा शेयरिंग की अनूठी तकनीक दी गई है, जिसकी मदद से आप केवल चुनिंदा जानकारी ही शेयर कर सकेंगे. उदाहरण के लिए, यदि कहीं केवल आपकी उम्र या नाम की आवश्यकता है, तो ऐप केवल वही जानकारी काम करेगा और आपका वर्चुअल ID या आधार नंबर पूरी तरह से छिपा रहेगा.