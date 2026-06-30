Published By: Satyam Kumar | Updated: Jun 30, 2026, 12:53 PM
Aadhaar App
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत एक बड़ा कदम उठाया है. 30 जून 2026 से पुराने mAadhaar ऐप को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है. अब पुराने ऐप पर कोई नया अपडेट नहीं मिलेगा और इसकी सर्विसेज पूरी तरह ब्लॉक कर दी जाएंगी. UIDAI ने यूजर्स को अब नया Aadhaar App डाउनलोड करने की सलाह दी है.
mAadhaar ऐप को बंद करने का मुख्य कारण समय के साथ एडवांस्ड होते सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं. UIDAI के अनुसार, पुराना प्लेटफॉर्म साइबर थ्रेट और नए मोबाइल ओएस के अनुकूल काम नहीं कर पा रहा था. इसलिए UIDAI ने नए ऐप को तैयार किया है.
अक्सर होटल बुकिंग या वेरिफिकेशन के समय हमें मजबूरी में पूरा आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी देनी पड़ती थी, जिससे प्राइवेसी लीक का खतरा बना रहता था. नए Aadhaar App में सेलेक्टिव डेटा शेयरिंग की अनूठी तकनीक दी गई है, जिसकी मदद से आप केवल चुनिंदा जानकारी ही शेयर कर सकेंगे. उदाहरण के लिए, यदि कहीं केवल आपकी उम्र या नाम की आवश्यकता है, तो ऐप केवल वही जानकारी काम करेगा और आपका वर्चुअल ID या आधार नंबर पूरी तरह से छिपा रहेगा.
नए ऐप में फिंगरप्रिंट के साथ-साथ फेस ऑथेंटिकेशन फीचर को शामिल किया गया है. इसके अलावा, यूजर किसी भी समय और कहीं से भी अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट और फेस लॉक, को सीधे अपने स्मार्टफोन से ही लॉक या अनलॉक कर सकते हैं.
इस ऐप में पेपरलेस वेरिफिकेशन के लिए एक ऑफलाइन QR कोड स्कैनर शामिल किया गया है. अब रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल चेक-इन या अस्पताल में रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको फिजिकल कार्ड या उसकी फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सामने वाला सर्विस प्रोवाइडर आपके ऐप पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके आपकी पहचान को वेरिफाई कर सकेगा.
अक्सर लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि कहीं उनके आधार का गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है, इस चिंता को दूर करने के लिए नए ऐप में ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री फीचर दिया गया है. इसकी मदद से आप पिछले कुछ समय में हुए उन सभी ट्रांजैक्शन और सरकारी या गैर-सरकारी वेरिफिकेशन की लिस्ट देख सकते हैं जहां आपके आधार का उपयोग किया गया था.
नए Aadhaar App की एक विशेषता ये भी है कि अब एक ही स्मार्टफोन में अधिकतम 5 अलग-अलग आधार प्रोफाइल को जोड़ा जा सकता है. इसके जरिए आप अपने पूरे परिवार का पता अपडेट करना, मोबाइल नंबर लिंक की स्थिति जांचना या नया पीवीसी कार्ड ऑर्डर करने जैसे काम भी एक ही जगह से कर सकेंगे.
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