मेकर्स प्रेमानंद जी महाराज की सलाह लेने पहुंचे थे

इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि शूटिंग से पहले मेकर्स प्रेमानंद जी महाराज की सलाह लेने पहुंचे थे उन्होंने सलाह दी थी कि मुख्य किरदार को बेहद सात्विक जीवन जीना चाहिए. इसके बाद सेट पर भी काफी कड़े नियम बनाए गए थे. किसी को गाली-गलौज या विवाद करने की इजाजत नहीं थी, पूरी टीम के लिए सिर्फ शाकाहारी खाना बनता था और शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित थी.शूटिंग के दौरान जब भी कोई तकनीकी या अन्य रुकावट आती, तो पूरी टीम मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती थी.