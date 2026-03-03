हिंदी सिनेमा का मास्टरपीस

Mughal-e-Azam-दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज स्टारर इस फिल्म की जितनी भी चर्चा की जाए कम है. इसे लेकर अभिनेता रज़ा मुराद ने तो ये तक कह दिया था कि भगवान ने इन तीनों को ये फिल्म बनाने के लिए ही भेजा था. हम बात कर रहे हैं साल 1960 की. सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी. दुश्मन-ए-ज़माना. आंसू. दर्द. प्यार. अलगाव. फिल्म के डायरेक्टर के. आसिफ को उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म बनाने का उनका सपना पूरा होगा भी या नहीं. 66 साल बीत गए इस बात को. लेकिन वो सब हुआ जो आसिफ चाहते थे. हां, थोड़ा वक्त जरूर लगा. फिल्म दोबारा शूट की गई. दुर्गा खोटे ने वापस काम किया. मधुबाला और दिलीप कुमार बाद में जुड़े.