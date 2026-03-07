क्या है Mughal E Azam के इस गाने का सच

Mughal E Azam- 1960 में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने इतिहास रच दिया था, क्योंकि ये बस एक फिल्म नहीं बल्कि निर्देशक के. आसिफ का सपना थी जिसे पूरा होने में लगभग 14 से16 साल का वक्त लग गया. इस फिल्म में मधुबाला, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे ने काम किया. इसका एक गाना 65 साल बाद भी बड़े चाव से सुना जाता है. ये वो गाना है जिसका क्रेज वक्त के साथ कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही गया. गाने का नाम है- जब प्यार किया तो डरना क्या? इसे लता मंगेशकर ने गाया था. इस गाने में अनारकली का प्यार और बगावत एक साथ दिखाई देते हैं. लेकिन इससे जुड़ा एक ऐसा किस्सा है जो शायद ही किसी को पता हो.