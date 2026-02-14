मधुबाला और दिलीप कुमार

बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक प्रेम कहानियों में शुमार मधुबाला और दिलीप कुमार की मोहब्बत सिर्फ़ परदे तक सीमित नहीं थी. ये रिश्ता हकीकत में भी उतना ही गहरा था, जितना फिल्मों में दिखता था. लेकिन किस्मत ने इस प्यार को कभी मुकम्मल होने नहीं दिया. मधुबाला को क्या पता था बदकिस्मती उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है. वो सुबह कोई कैसे भूल सकता है, जब पता चला कि उनके दिल में छेद है. प्यार का साथ तो छूट ही गया था और ये जिंदगी भी जल्द साथ छोड़ देगी, ये सुनकर मधुबाला टूट गई. अताउल्लाह खान की बेटी मधुबाला को फिल्म तराना (1951) के सेट पर दिलीप कुमार से प्यार हुआ. शुरुआत में सब ठीक था लेकिन वक्त के साथ हालात बदलते गए. दरअसल, कहानी फिल्म नया दौर के विवाद से शुरू हुई. मूवी के डायरेक्टर बी. आर. चोपड़ा इसकी शूटिंग बाहर करना चाहते थे. लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान को इस बात से एतराज़ था. उन्होंने मधु को बाहर शूटिंग पर जाने से मना कर दिया.