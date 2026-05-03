दिल्ली मेट्रो का मधुबन चौक बंद?

दिल्ली मेट्रो का मधुबन चौक स्टेशन पूरी तरह बंद नहीं हुआ है. DMRC के अनुसार, मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 और लिफ्ट नंबर 3 को अस्थायी रूप से यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है.