Madhuban Chowk Metro Station Entry Exit Dmrc Red Line New Advisory 8400336
दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले दें ध्यान! DMRC ने इस मेट्रो स्टेशन के एंट्री- एग्जिट पर लगाई पाबंदी, जानें क्यों- कब तक यात्री नहीं कर पाएंगे यूज
DMRC Madhuban Metro Advisory: दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट है. रेड लाइन पर स्थित मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन के कुछ एंट्री और एग्जिट द्वारों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है. अगर आप इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी यात्रा से पहले इस एडवाइजरी को जान लें...