क्या है अर्जुन की मृत्यु का सच?
महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच जमीन के एक टुकड़े या सिंहासन का पारिवारिक विवाद नहीं था, बल्कि वह 'धर्मयुद्ध' था— यानी न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य के बीच का महासंग्राम. जब समाज में अधर्म, अहंकार और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए यह युद्ध अनिवार्य हो गया था. स्वयं भगवान श्रीकृष्ण इस युद्ध में धर्म के सारथी बने. इस महाविनाशकारी युद्ध में आर्यावर्त के एक से बढ़कर एक महान शूरवीर, योद्धा और नीतिवान पुरुष वीरगति को प्राप्त हुए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में अर्जुन क मृत्यु हो गई थी?