भीष्म पितामह की मृत्यु का प्रतिशोध

देवी गंगा के इस तरह हंसने के पीछे का कारण भीष्म पितामह की मृत्यु का प्रतिशोध और एक श्राप था. महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भीष्म पितामह पर सीधे वार नहीं किया था, बल्कि शिखंडी को आगे कर के भीष्म को तीरों की शैय्या पर सुला दिया था. गंगा पुत्र भीष्म ने स्त्रियों या शिखंडी जैसे पात्रों पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी. अर्जुन के इस छल से मां गंगा अत्यंत क्रोधित थीं. जब अर्जुन ने छल से भीष्म का वध किया, तो माता गंगा ने अर्जुन को श्राप दिया था कि उसका वध भी इसी प्रकार किसी छल या उसके अपने ही अंश द्वारा होगा.