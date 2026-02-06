e-KYC प्रोसेस कैसे करेंगे?

योजना की किस्तें न अटके, इसलिए आपको अपनी डिटेल्स अपडेट रखनी चाहिए. आप ऑनलाइन मोड पर ही मिनटों में e-KYC प्रोसेस पूरी कर सकते हैं. इसके लिए मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना के वेब पोर्टल पर जाएं. वेबसाइट मराठी में है. आप अपनी समझ के लिए गूगल ट्रांसलेशन कर सकते हैं. यहां अकाउंट क्रिएट करें. अगर पहले से क्रिएट है, तो लॉगिन करें. अब अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड एंटर करें. फिर आधार अथेंटिकेशन कंसेंट पर क्लिक करें और Get OTP सिलेक्ट करें. OTP एंटर करने के बाद डिटेल्स वेरिफाई हो जाएंगी. फिर आपको मांगे गए दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करना होगा. आपसे आधार कार्ड,डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाएगा. सभी डिटेल्स चेक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें. अब आपका e-KYC प्रोसेस पूरा हो जाएगा.