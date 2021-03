1 / 9

Who is Lord Shiva आज महाशिवरात्री का पर्व है. शिवभक्तों के लिए यह दिन बेहद खास माना जाता है. साधु सन्यासी इस खास दिन का इंतजार कर अपनी तपस्या को साधना चाहते हैं. लेकिन महादेव को लेकर हर किसी की अपनी अपनी सोच और अपनी श्रद्धा है. ऐसे में शिव की भक्ति कर रहे लोग अक्सर शिव को समझने का प्रयास करते हैं. शिव कहीं शिवलिंग की स्थिति में तो कहीं तस्वीरों की स्थिति में हमे दिखाई पड़ते हैं. ऐसे में आपके मन में भी यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर शिव कौन हैं शिव का जन्म कहां हुआ था Where Lord Shiva Born शिव दिखते कैसे हैं शिव की आकृति कैसी है