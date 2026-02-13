अर्पित करें ये चीजें

इसके बाद शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस, सरसों का तेल और इत्र अर्पित करें. सभी चीजें अर्पित करने के बाद भोलेनाथ को सफेद चंदन का तिलक लगाएं, पान का पत्ता, अक्षत, अबीर, सुपारी, बेलपत्र, रोली, मौली, भांग, जनेऊ, धतूरा, आक के फूल और भस्म अर्पित करें. फिर धूप व दीप जलाएं और सहपरिवार भगवान शिव की आरती करें. आरती करने के बाद अभिषेक का जल पूरे घर में छिड़के. कहते हैं कि रुद्राभिषेक के जल का पूरे घर में छिड़काव करने से रोगों से छुटकारा मिलता है और घर से नकारात्मकता दूर जाती है.