Make A Marigold Flowers Paste And Mix It With Raw Milk To Give Your Face An Instant Glow 8425247
गेंदे का फूल पलट देगा आपके चेहरे की काया, बस पेस्ट में मिला दें ये 1 खास चीज, मिलेगा इंस्टेंट ग्लो
Marigold Flowers Face Pack: धूल-मिट्टी, प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल आपकी स्किन को बुरी तरह से खराब कर देती है. महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लर ट्रीटमेंट्स का सहारा लेने के बाद भी कुछ खास असर नहीं देखने को मिलता है. आज आपको गेंदे के फूल से बने फेस मास्क के बारे में बताते हैं, जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा.