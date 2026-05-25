दोनों की बेस्ट

अगर आप फेस पैक को बनाकर चेहरे पर लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें जैसे- ताजे गेंदे के फूल, कच्चा दूध इन चीजों को ले सकते हैं. गेंदे के फूल में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-ऑक्सीडेंट जैसे गुण पाएं जाते हैं और कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड, विटामिन ए, डी और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन को अंदर से निखारता है.