साफ-सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें (AI PHOTO)

इस साल 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती है और विधि-विधान से उनकी पूजा की जाती है. कई घरों में गणपति बप्पा 10 दिनों तक विराजमान रहते हैं, इसलिए पूजा से पहले घर की साफ-सफाई पर खास ध्यान दिया जाता है. गणेश चतुर्थी के आसपास हरतालिका तीज का त्योहार भी पड़ता है, ऐसे में घर में त्योहारों की तैयारियां और भी बढ़ जाती हैं. आजकल लोगों के पास घर के काम के साथ ऑफिस और बाहर की जिम्मेदारियां भी होती हैं. ऐसे में त्योहार से पहले पूरे घर की सफाई के लिए अलग से कई घंटे निकालना मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि कई लोग सफाई को लेकर परेशान रहने लगते हैं. लेकिन अगर आपके पास समय कम है, तो आपको पूरे घर को एक साथ साफ करने के बजाय उन जगहों पर ध्यान देना चाहिए, जहां सबसे ज्यादा गंदगी जमा होती है और जो त्योहार के दौरान ज्यादा नजर आती हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और स्मार्ट तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप कम समय में घर की जरूरी सफाई कर सकते हैं. इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा, बल्कि घर भी साफ, व्यवस्थित और त्योहार के लिए तैयार नजर आएगा.