4. वेज ओट्स इडली

रक्षाबंधन के दिन नाश्ते में कुछ हेल्दी और अलग ट्राई करना है, तो वेज ओट्स इडली बना सकती हैं. इसमें ओट्स के साथ कई तरह की सब्जियां शामिल की जाती हैं, जिससे नाश्ता स्वादिष्ट और पौष्टिक बनता है. इसे सबसे के लिए पहले ओट्स को हल्का भूनकर मिक्सी में पीस लें. इसमें सूजी, दही और थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा बैटर तैयार करें. इसे करीब 10 मिनट के लिए रख दें. अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके राई और कढ़ी पत्ता डालें. इसमें कटी हुई सब्जियां हल्की सी भूनकर बैटर में मिला दें. नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. इडली बनाने से ठीक पहले बैटर में इनो डालें और थोड़ा पानी डालकर हल्के हाथों से मिलाएं. इडली मोल्ड को चिकना करके बैटर भरें और करीब 12-15 मिनट तक भाप में पकाएं. नारियल या हरी चटनी के साथ गरमा-गरम सर्व करें.