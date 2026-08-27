5. बेसन का चीला
बेसन का चीला ऐसा नाश्ता है, जो कम समय में आसानी से तैयार हो जाता है. इसे सब्जियों के साथ बनाकर आप स्वाद के साथ पोषण भी बढ़ा सकती हैं. इसे बनाने के लिए एक बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन और नमक डालें. इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए चिकना बैटर तैयार करें. ध्यान रखें कि बैटर न बहुत गाढ़ा हो और न बहुत पतला.अब इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं. तवा गर्म करके हल्का तेल लगाएं और एक कलछी बैटर डालकर गोल आकार में फैलाएं. चीले को मिडियम आंच पर पकाएं. किनारों पर थोड़ा तेल या घी डालें और जब नीचे की तरफ से सुनहरा हो जाए, तो इसे पलट दें. दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंककर हरी चटनी या दही के साथ परोसें.