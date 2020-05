1 / 10

Malaika Arora एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा लॉकडाउन में अपनों को खूब मिस कर रही हैं. उन्होंने आज ही एक फोटो शेयर कर उसके साथ लिखा है 50 days n counting miss u guys. इस तस्वीर में वह अपने पिता, मां और बहन के साथ हैं. इससे दो दिन पहले उन्होंने एक बच्चे के साथ throwback पिक्चर शेयर की है. इसके साथ ही उन्होंने जो कैप्शन लिखा है वो भी मजेदार है. उन्होंने इसके साथ लिखा है कि वो भी समय था जब सब कुछ सामान्य था. लेकिन आज सब कुछ प्रतिबंधित हैखाना, घूमना, गले लगना, किस करना, काम करना, दोस्ती, परिवार. सब कुछ. उनका कैप्शन कुछ इस तरह है. throwback to a time where life felt normal compared to all that is restricted today food, travel, hugs, kisses ,work ,friends, family . don’t take life for granted. stay positive n don’t wipe that smile of ur face. बॉलीवुड की मुन्नी के नाम से मशहूर मलाइका वैसे अपनी रिश्ते को लेकर भी इन दिनों खूब चर्चा में रही हैं. वह अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के साथ कई बार मस्ती करती भी दिख चुकी हैं. आप भी देखिए मलाइका अरोड़ा की लॉकडाउन की कुछ तस्वीरें. सभी फोटो इंस्टाग्राम.