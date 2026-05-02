Mamata Banerjee Impressive Educational Journey From Modest School To Multiple Degrees Kitni Padhi Likhi Hain Mamta 8399319
अगर CM नहीं होती तो ये नौकरी करतीं ममता दीदी, ले रखी है इन दो प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री
एक साधारण निचले मध्यम वर्ग के घर में जन्मी लड़की, जिसके पिता कम उम्र में ही गुजर गए, मां की मेहनत और अपनी लगन से उसने न सिर्फ स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई पूरी की बल्कि देश की राजनीति में तूफान ला दिया. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि शिक्षा और संघर्ष की भी है.