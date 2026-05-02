देशबंधु शिशु शिक्षालय से स्कूल, जोगमाया देवी कॉलेज से ग्रेजुएशन

ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के देशबंधु शिशु शिक्षालय से की. 1970 में उन्होंने यहीं से हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा पास की. उसके बाद उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास विषय में बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) की डिग्री हासिल की. यह उनका पहला बड़ा कदम था, जहां उन्होंने इतिहास की गहराई समझी जो बाद में उनकी राजनीति में काम आई.